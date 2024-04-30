AK Parti'de 'değişim' toplantısı: Erdoğan başkanlığındaki MYK'da kritik kararlar alınacak

AK Parti kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci parti konumuna gerilediği 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bugün ‘değişim toplantısı’ yapacak.

Seçim sonrası ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimlerin ardından yapılan tüm analizlere dair kapsamlı bir sunum hazırladı ve bugünkü MYK’da parti yöneticilerine “Seçimi neden kaybettik” sorusunun yanıtını ayrıntılarıyla anlatacak.

AK Parti'de değişim nereden başlayacak?

Sabah’ın haberine göre; AK Parti'deki değişim dalgasının teşkilatlardan başlaması öngörülüyor. Özellikle yönetimi AK Parti'de olan ve bu seçimde oy kaybı yaşayan iller ile AK Parti'nin kazanmaya yakın olduğu fakat kıl payı kaçırılan illere ayrı parantez açılacak.

Değişimin ilk etapta oy kaybı yaşanan il ve ilçe başkanlıklarında yapılması planlanıyor.

Yerel seçimlerin ardından ilk kez ikinci parti durumuna geçen AK Parti, sert muhalefet yapacak isimlere ağırlık verecek. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlarının profillerinin de nasıl olacağı MYK'da değerlendirilecek.

Yeni dönemde cevval, kendini iyi ifade eden, muhalefet yapma başarısını gösterebilecek kişiler arasından il başkanları seçilmesi bekleniyor.

AK Parti MYK'sında görev alan bazı isimlerin bugün görevden alınabileceği da kulislere yansıyan bilgiler arasında...