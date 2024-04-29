Bomba kulis: Erdoğan yarınki MYK'da bazı isimleri görevden alabilir

AK Parti’de 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan ciddi oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda yarın (30 Nisan Salı) AK Parti Genel Merkezi’nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre; seçimin faturası yavaş yavaş kesilmeye başlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; bu toplantıda bazı MYK üyeleri görevden alınacak. Değişim yavaş ve emin adımlarla gerçekleştirilecek.

14 Mayıs kritik tarih

Erdoğan, 14 Mayıs’ta ise il başkanlarıyla buluşacak. Detaylı bir seçim analizinin yapılmasının öngörüldüğü toplantıda, Erdoğan’ın değişime yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor.

İl başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Erdoğan’a sunacak. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek.

Erdoğan il başkanları toplantısından bir hafta sonra ise 22 Mayıs’ta Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.