AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Aday tanıtım toplantısı bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız", "Sadece İstanbul", "Yeniden İstanbul" yazıları ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi.

Program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gitmesiyle başladı.

Erdoğan buradaki konuşmasında seçimlere 70 gün kaldığını belirterek "Gerçi biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimini eleştirerek "5 yılda İstanbul o eski günlerini hatırlatan ihmallere şahit oldu" ifadesini kullandı.

Programda açıklanan adaylar şöyle:

ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN

ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU

ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI

AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR

BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR

BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR

BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU

BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)

BEYKOZ: MURAT AYDIN

BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN

BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ

BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL

ÇATALCA: MESUT ÜNER

ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ

ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU

ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ

EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN

FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN

GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA

GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR

KADIKÖY: VELİ ARSLAN

KAĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN

KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA

KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY

MALTEPE: KADEM EKŞİ

PENDİK: AHMET CİN

SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ

SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN

SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)

SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ

SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN

ŞİLE: İLHAN OCAKLI

ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL

TUZLA: ŞADİ YAZICI

ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM

ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN

ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY