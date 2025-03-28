Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (28 Mart 2025)

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin ve motorine gelen zamların ardından, LPG fiyatlarına da dün 65 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrası LPG’nin litre fiyatı 28 TL’yi geçti.

Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam geldi?

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışlar şöyle:

* Motorin 26 Mart 2025 itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı.

* Benzin 24 Mart 2025 itibarıyla 1 lira 51 kuruş zamlandı.

* LPG 27 Mart 2025 itibarıyla 65 kuruşluk zam gördü.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları (28 Mart 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.72 TL

Motorin: 46.83 TL

LPG: 28.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.57 TL

Motorin: 46.71 TL

LPG: 27.59 TL

Ankara

Benzin: 47.29 TL

Motorin: 47.57 TL

LPG: 28.09 TL

İzmir

Benzin: 47.65 TL

Motorin: 47.93 TL

LPG: 28.04 TL