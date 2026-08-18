AKOM uyardı: İstanbul 10 gün kavrulacak, sıcaklık 36 dereceye çıkacak

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AKOM'un sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek.

Gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

Kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 22-33, 20 Ağustos Perşembe 23-35, 21 Ağustos Cuma 22-31, 22 Ağustos Cumartesi 22-32, 23 Ağustos Pazar 23-33, 24 Ağustos Pazartesi 23-34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen kentte yağış da beklenmiyor.