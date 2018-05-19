Akşener: 2. tura kalırsa İnce’yi şartsız destekleyeceğim
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, seçimlerin ikinci turuna kalması halinde CHP'nin adayı İnce'yi kayıtsız şartsız destekleyeceğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener CHP'nin milletvekili adayı Muharrem İnce hakkında konuştu.
Akşener bir televizyon programına verdiği mülakatta, "Ben Muharrem İnce’ye teşekkür ettim. İYİ Parti’yi kurarken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı o zaman belli değildi, o zaman kim kalırsa şartsız, şüphesiz destekleyeceğimi ifade etmiştim zaten" ifadelerini kullandı.