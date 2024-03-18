Ali Yerlikaya 4 ildeki eş zamanlı operasyonu paylaştı: 3 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-12 Operasyonu'nda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında özetle şunları kaydetti:

Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-12" operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu’nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.