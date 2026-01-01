Alkol fiyatlarına zam geldi: 5 Ocak itibarıyla geçerli olacak
Türkiye’de alkollü içecek fiyatlarına zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, 5 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak güncel bira fiyatlarını paylaştı.
2026 yılının ilk gününde alkole zam geldi. Açıklanan listeye göre, yerli ve ithal birçok markada fiyat artışı dikkat çekti. Efes grubunda kutu ve şişe ürünlerde fiyatlar 110 TL seviyelerine yükselirken, özel ve ithal ürünlerde rakamlar 175 TL’nin üzerine çıktı.
Efes Grubu
En ucuz: 65 ₺
En pahalı: 140 ₺
Bremen Grubu
En ucuz: 78 + 2 ₺
En pahalı: 120 ₺
Diğer Efes ürünleri
En ucuz: 115 ₺
En pahalı: 140 ₺
Miller Grubu
En ucuz: 105 ₺
En pahalı: 115 ₺
Belfast Grubu
En ucuz: 115 ₺
En pahalı: 115 ₺
Bud Grubu
En ucuz ve en pahalı: 125 ₺
Becks Grubu
En ucuz ve en pahalı: 120 ₺
İthal ve premium ürünler
En ucuz: 125 ₺
En pahalı: 230 ₺