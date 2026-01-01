Alkol fiyatlarına zam geldi: 5 Ocak itibarıyla geçerli olacak

2026 yılının ilk gününde alkole zam geldi. Açıklanan listeye göre, yerli ve ithal birçok markada fiyat artışı dikkat çekti. Efes grubunda kutu ve şişe ürünlerde fiyatlar 110 TL seviyelerine yükselirken, özel ve ithal ürünlerde rakamlar 175 TL’nin üzerine çıktı.

Efes Grubu

En ucuz: 65 ₺

En pahalı: 140 ₺

Bremen Grubu

En ucuz: 78 + 2 ₺

En pahalı: 120 ₺

Diğer Efes ürünleri

En ucuz: 115 ₺

En pahalı: 140 ₺

Miller Grubu

En ucuz: 105 ₺

En pahalı: 115 ₺

Belfast Grubu

En ucuz: 115 ₺

En pahalı: 115 ₺

Bud Grubu

En ucuz ve en pahalı: 125 ₺

Becks Grubu

En ucuz ve en pahalı: 120 ₺

İthal ve premium ürünler

En ucuz: 125 ₺

En pahalı: 230 ₺