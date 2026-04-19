Ankara'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 3 işçi yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir inşaatta kurulu iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın dış cephesi için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA