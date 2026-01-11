AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Yüz binlerce AÖF öğrencisi gelecek hafta sonu kendileri için kritik olan oturumlarda ter dökecek. Öğrenciler bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgesine odaklanmış durumda... Sınav öncesi heyecan katsayısı artarken "AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

AÖF sınav yerleir yayımlandı mı?

AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi bugün bir duyuru geçmedi. Sınav yerlerinin 12 Ocak Pazartesi erişime açılması bekleniyor.

AÖF final sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.