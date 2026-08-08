Askerlik uzayacak mı, 12 ay mı olacak?

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Askerlik 12 ay mı olacak? Bugün askerliğin uzayacağı söylentileri sonrası bu soru yoğun şekilde gelmeye başladı. On binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığının duyuru yapıp yapmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

Askerlik 12 ay mı olacak?

Bugün ortaya atılan "Askerlik uzayacak" söylentisi gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yok.

Askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.