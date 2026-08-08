İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman? Yüzde 1,20 oranlı faiz kredisi açıklandı mı?

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İlk Evim Konut Kredisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Büyük bir avantaj sunan kampanyaya büyük bir ilgi var ve başvuru tarihleri en önemli husus durumunda... Peki, İlk Evim Konut Kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman?

İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?

İlk Evim Konut Kresisi kapmanyası ile ilgili bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL