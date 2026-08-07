"232 belediye başkanı CHP'den istifa etti"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yerel seçimlerin ardından CHP'den seçilen çok sayıda belediye başkanının partilerinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını iddia etti. Tüzün, partilerinin yerel yönetimlere ilişkin ilkelerini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını da belirtti.

Tüzün'ün açıklamasına göre bugün itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Bu isimlerin büyük çoğunluğunun Yeni Parti'ne üyelik işlemlerini tamamladığını ifade eden Tüzün, büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanı, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanı ve 50 belde belediye başkanının da istifa ettiğini öne sürdü. Ay sonuna kadar Yeni Parti'ye geçen belediye başkanı sayısının 300'ü aşmasını beklediklerini söyledi.

17 il belediye başkanının başvurduğunu öne sürdü

Yaşar Tüzün, CHP'den seçilen 19 il belediye başkanından 17'sinin Yeni Parti'ye üyelik için başvurduğunu iddia etti. Bartın Belediye Başkanı'nın kararını önümüzdeki hafta ilçe belediye başkanlarıyla yapacağı değerlendirme sonrasında vereceğini belirten Tüzün, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ise CHP'de kalmayı tercih ettiğini ve bu karara saygı duyduklarını ifade etti. Ayrıca Afyonkarahisar'dan Yozgat'a kadar birçok ilde CHP'li belediye başkanı kalmadığını da ileri sürdü.

Ankara ve İstanbul için görüşme iddiasına yanıt

Basın toplantısında Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorusunu da yanıtlayan Tüzün, bu konuda hiçbir temaslarının olmadığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise, bu konuda ilgili isimlerden yapılmış açık bir açıklama bulunmadığını belirtti.