Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara grubuna zam geldi?

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JTI, Philip Morris grubunun ardından BAT grubu sigaralar da zamlandı. Fiyat artışını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

BAT grubunda en pahalı sigara 130 TL olurken en ucuz sigara da 115 TL oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçen gün JTI ve PM grubuna da 10 TL zam gelmişti.