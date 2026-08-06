Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, nerelerden görülecek?

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Güneş tutulması, milyonlarca kişinin ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri... Dünyanın farklı bölgelerinde izlenebilecek tutulmanın oluşturacağı görsel şölen öncesi heyecan katlanıyor. Doğaseverlerin şu sıra sıkça yönelttiği soru "Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek" oluyor.

Tam Güneş tutulması ne zaman?

Takvime göre bir sonraki Güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.

Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.