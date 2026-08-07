Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel ve işçi alım ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı bu yıl 26 bin 673 personel alımı yapacak. Alımlar ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Bakanlıktan duyuru beklenirken her geçen gün artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular ne zaman" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel ve işçi alım ilanı yayımlandı mı?

Hayır, Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla bir alım ilanı yayımlamadı. Bakan Memişoğlu'nun yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.