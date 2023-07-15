ATO Başkanı: İş dünyası olarak demokrasi nöbetine devam ediyoruz

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi, Türk milletinin kahramanca direnişi karşısında demokrasi zaferine dönüştü. 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır.

Milli iradenin geçilemez olduğunu gösterdik

15 Temmuz’da Türk milleti içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini, feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve yeni bir destan yazdı. 15 Temmuz, milletimizin kıyamete kadar özgür yaşayacağını ilan ettiği, demokrasiye sahip çıktığı günün adı oldu. Türk demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Demokrasimizi korumak ve güçlendirmek cumhuriyetimizle yaşıt 100 yıllık Ankara Ticaret Odamızın tarihi bir misyonudur. İş dünyası olarak işimizin başında üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı artırarak, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. İçerdeki ve dışardaki hainlere karşı duracak en güçlü kalenin birlik ve beraberlik içinde çalışmak olduğunu biliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübeler yaşatmasın. Bu vesileyle, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.