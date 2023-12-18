Avcılar'da eğlence mekanı kurşunlandı, sahibi öldü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Gece saatlerinde Ambarlı sahilindeki eğlence mekanına giden 2 saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.
3 kişi yaralanırken işletme sahibi Hüseyin Taş, kaçan saldırganları kovalamaya başladı.
Kovalamaca sırasında silahla vurulan Hüseyin Taş, yaşamını yitirdi.
Zanlılardan B.K. kısa sürede yakalanırken, yaralılar Celal T., Ayhan K. ve Burhan K.'nın tedavileri sürüyor.