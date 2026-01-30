Aydın'daki depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı! Bölge gerilmeye devam edecek, Aydın'da daha büyük deprem olur mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre, saat 06.17'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçülürken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bölge gerilmeye devam edecek

Ercan, bölgede beklenen bir sarsıntının yaşandığını belirterek, "2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17'de Balatçık germencik‘te olan M3,7'lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sismik hareketliliğin sürebileceğine dikkat çeken Ercan, açıklamasında "Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeyi sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz" ifadelerine yer verdi.

'Sulak ovalardan uzaklaşın' uyarısı

Yerleşim alanlarına ilişkin uyarılarda da bulunan Ercan, "O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın'ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık değil sarsıntı yıkar" değerlendirmesinde bulundu.