10 bin öğretmen ataması AGS başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Akademisi çatısı altında yürütülecek hazırlık eğitimi için başvurular tamamlandı, adaylar bekleme sürecine geçti. Yarın adaylar için büyük gün... Bakanlık asil ve yedek listeleri ilan edecek. Heyecan katsayısı arttıkça "10 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

10 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kulavuzda başvuru sonuçlarının 30 Ocak tarihinde açıklanacağını belirtti. Fakat saate ilişkin bir paylaşım yapılmadı.

Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

Branş dağılımı

Almanca: 5

Arapça: 18

Ayakkabı ve saraciye teknolojisi: 1

Beden eğitimi: 160

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri: 15

Bilişim teknolojileri: 100

Biyoloji: 32

Biyomedikal cihaz teknolojileri: 2

Büro yönetimi / büro yönetimi ve yönetici asistanlığı: 2

Coğrafya: 45

Çocuk gelişimi ve eğitimi: 2

Denizcilik / gemi makineleri: 3

Denizcilik / gemi yönetimi: 3

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 762

Elektrik-elektronik teknolojisi / elektrik: 47

Elektrik-elektronik teknolojisi / elektronik: 26

Endüstriyel otomasyon teknolojileri: 8

Felsefe: 48

Fen bilimleri: 300

Fizik: 65

Giyim üretim teknolojisi / moda tasarım teknolojileri: 36

Görsel sanatlar: 41

Grafik ve fotoğraf / grafik: 5

Hayvan sağlığı / hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı: 5

İlköğretim matematik: 157

İmam-hatip lisesi meslek dersleri: 19

İngilizce: 801

İnşaat teknolojisi / yapı tasarım: 2

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği: 2

Kimya / kimya teknolojisi: 101

Kuyumculuk teknolojisi: 7

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi / makine model: 1

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi / makine ressamlığı: 1

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi / makine ve kalıp: 8

Matematik: 95

Metal teknolojisi: 6

Mobilya ve iç mekan tasarımı: 12

Motorlu araçlar teknolojisi: 58

Müzik: 121

Okul öncesi: 653

Özel eğitim: 1.798

Pazarlama ve perakende: 1

Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistem araçları: 15

Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistemler elektrik-elektronik: 1

Rehberlik: 603

Rusça: 14

Sağlık / sağlık hizmetleri: 17

Sanat ve tasarım / plastik sanatlar: 2

Sınıf öğretmenliği: 2.816

Sosyal bilgiler: 272

Tarım teknolojileri / tarım: 20

Tarih: 54

Teknoloji ve tasarım: 32

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme: 16

Tiyatro: 2

Türk dili ve edebiyatı: 58

Türkçe: 382

Uçak bakım / uçak elektroniği: 4

Uçak bakım / uçak gövde-motor: 4

Ulaştırma hizmetleri / lojistik: 2

Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Kurmanci): 4

Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Zazaki): 1

Yenilenebilir enerji teknolojileri: 7

Yiyecek içecek hizmetleri: 100