AYM'den Can Atalay'a ilişkin ikinci kez ihlal kararı
AYM Genel Kurulu Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi.
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. AYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşıoy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir."