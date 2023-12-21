AYM'den Can Atalay'a ilişkin ikinci kez ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. AYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anayasa’nın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 3 karşıoy ve oyçokluğu ile ihlal edildiğine karar verilmiştir."