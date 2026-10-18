Bakan Çiftçi Özdemir Bayraktar'ı andı

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir milletin kaderini değiştiren büyük adımlar, önce o millete inanan insanların yüreğinde atılır. Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin kendi kanatlarıyla yükselebileceğine inandı. Bu inancını azimle, emekle ve vatan sevgisiyle gerçeğe dönüştürdü. Bugün semalarımızda yükselen milli teknolojimizin ardında onun da alın teri, gelecek nesillere bıraktığı güçlü bir irade var. Vefatının 5. yıl dönümünde Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."