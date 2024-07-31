Bakan Ersoy duyurdu: Kariye Camii'nin ziyaret ücreti belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen ve restorasyonu tamamlanan Kariye Camii'nin 19 Ağustos itibarıyla ücretli olarak hizmete girmesiyle ilgili detayları da aktardı.

Bakan Ersoy, Kariye Camii'nin 19 Ağustos itibariyle 20 avro giriş ücretiyle turistik ziyaretler için hizmete açılacağını belirtti. Camii, cuma günleri ibadete, diğer günler ise hem ziyarete hem de ibadete açık olacak.