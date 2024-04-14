Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran'ın, Nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık İsrail'e misilleme yapmasının yankıları sürerken, Ankara'dan ilk tepki geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü. Fidan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmamasını istediğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, "Yeni saldırı olmazsa yeni harekat olmaz" dedi.
İran, Nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık İsrail'e karşı saldırı düzenledi.
Dünya, dün gece saat 22.37’de başlayan saldırıyı konuşuyor. İran’ın 300’den fazla İHA ve füzeyle İsrail'e saldırmasının ardından birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tepki geldi.