Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı yumurta ticaretinde 36 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye ve üç ülkeyle bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 36 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından soruşturmanın ayrıntılarını paylaşan Gürlek, kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı için yurt dışına yönlendirildiğinin belirlendiğini bildirdi.

CİMER ihbarıyla başlayan soruşturma

Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma, CİMER'e yapılan ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatıldı. İncelemelerde Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü biçimde yürütüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesiyle Türk vatandaşı kadınların para karşılığında yumurta satmak üzere yurt dışına yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, "Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Şüpheliler arasında iki uzman doktor da bulunuyor

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında adli işlem başlatılan 53 şüpheli arasında örgüt lideri olduğu belirtilen bir kişi, beş örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile dört seyahat organizatörü bulunuyor.

Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alınırken, birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yedisi yurt dışında bulunan toplam 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun üzerinde değildir!"

Gürlek, açıklamasında suç yapılanmalarıyla mücadelenin süreceğini vurgulayarak, "Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Soruşturmayı yürüten başsavcılığa, operasyonda görev alan emniyet personeline ve kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir!" açıklamasını paylaştı.