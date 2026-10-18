İstanbul barajlarında dört günde hızlı yükseliş: Doluluk yüzde 50'yi aştı

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak, kente su sağlayan barajların doluluk oranını yükseltti. İSKİ verilerine göre, 14 Ekim'de yüzde 38,06 seviyesinde bulunan ortalama doluluk, dört günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.

13 Ekim akşamı başlayan, ertesi gün şiddetlenen ve sonraki günlerde de süren yağışlar, barajlardaki su seviyelerine yansıdı.

En yüksek doluluk Elmalı'da, en düşük Pabuçdere'de

Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 77,48 ile Elmalı'da ölçüldü. Darlık ve Alibey'de de su seviyesi yüzde 75'in üzerine çıkarken, Pabuçdere ve Kazandere'de oranlar yüzde 10'un altında kaldı.

• Elmalı: Yüzde 77,48

• Darlık: Yüzde 75,75

• Alibey: Yüzde 75,03

• Istrancalar: Yüzde 70,48

• Ömerli: Yüzde 66,62

• Terkos: Yüzde 36,67

• Sazlıdere: Yüzde 30,95

• Büyükçekmece: Yüzde 30,18

• Kazandere: Yüzde 8,08

• Pabuçdere: Yüzde 3,58

Melen ve Yeşilçay'dan 572 milyon metreküp su

İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için bu yıl Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan ise 120,58 milyon metreküp su alındı. Böylece iki kaynaktan sağlanan toplam su miktarı 572,12 milyon metreküpe ulaştı.

Aynı dönemde içme suyu arıtma tesislerinden şehre verilen su, 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı. Yıl başından bu yana barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

Doluluk, geçen yılın aynı gününün üzerinde

İSKİ'nin geçmiş yıllara ait verileri, bugünkü yüzde 52,43'lük doluluğun geçen yılın aynı gününde kaydedilen yüzde 24,51'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Barajların 18 Ekim tarihindeki ortalama doluluk oranları, 2016'dan bu yana şöyle gerçekleşti:

2016: Yüzde 41,35

2017: Yüzde 52,66

2018: Yüzde 53,63

2019: Yüzde 45,4

2020: Yüzde 32,69

2021: Yüzde 47,58

2022: Yüzde 44,25

2023: Yüzde 21,29

2024: Yüzde 34,38

2025: Yüzde 24,51

2026: Yüzde 52,43