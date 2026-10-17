Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini gösterdi. Bolu'da Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde kar etkisini artırırken, Düzce'nin yüksek rakımlarında sağanak yerini kara bıraktı.
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Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Bolu'da kar yağışı şiddetini artırırken, Düzce'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sağanak yağış yerini kara bıraktı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde de etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kara dönüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA