KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS'ye giren adayların aynı bölümden mezun olan adaylar arasındaki başarı sırasını gösteren KPSS branş sıralaması için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi zaman zaman bilgilerin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple sıkça "KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Adayların durumunu öğrenmesi, atama ihtimalini değerlendirmesi ve tercih stratejisi oluşturmasında yardımcı olan KPSS branş sıralaması yakın zamanda ilan edilecek. Adaylar heyecanla ÖSYM'den duyuru beklerken sık sık "KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından henüz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklanmış değil.
Geçen seneleri incelediğimizde sıralamaların kasım veya aralık ayında ilan edildiğini görüyoruz.