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Adayların durumunu öğrenmesi, atama ihtimalini değerlendirmesi ve tercih stratejisi oluşturmasında yardımcı olan KPSS branş sıralaması yakın zamanda ilan edilecek. Adaylar heyecanla ÖSYM'den duyuru beklerken sık sık "KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından henüz KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması açıklanmış değil.

Geçen seneleri incelediğimizde sıralamaların kasım veya aralık ayında ilan edildiğini görüyoruz.