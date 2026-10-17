Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2027'de her 3 haneden 1'i kullanacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye girmesiyle Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretiminin ikiye katlanacağını açıkladı.

Türkiye'nin enerji alanında önemli bir aşamaya geçtiğini belirten Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Karadeniz'deki görev yerine uğurlandığını ifade etti.

Erdoğan, "Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır." dedi.

Günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkacak

Platformun Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminde önemli rol üstleneceğini vurgulayan Erdoğan, tesisin teknik kapasitesine ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir." ifadelerini kullandı.

Platformun faaliyete geçmesiyle Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe ulaşacağını belirten Erdoğan, böylece mevcut üretimin iki katına çıkacağını bildirdi.

2027 yılı için doğal gaz hedefi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli doğal gazın hanelerdeki kullanımına ilişkin de önemli bir hedef paylaştı.

Erdoğan, "Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak." dedi.

Erdoğan, mesajının sonunda projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.