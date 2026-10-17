Gabar'da yeni petrol keşfi sinyali! Bakan Bayraktar duyurdu

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Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki arama faaliyetlerinden Karadeniz'deki doğal gaz üretimine, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden Rusya ile enerji işbirliğine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hem karada hem de denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bölgedeki arama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, "Gabar'dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması, Gabar'daki petrol arama çalışmalarından yeni bir keşif haberi gelebileceğine işaret etti. Ancak keşfin büyüklüğü veya açıklanacağı tarihe ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Karadeniz'de doğal gaz üretimi 2028'de dört katına çıkacak

Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarına yönelik hedeflerini de açıklayan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2023 yılında başlayan üretimin artırılacağını bildirdi.

Karadeniz'deki yıllık doğal gaz üretiminin 7,5 milyar metreküpe çıktığını belirten Bayraktar, üretimin önce iki katına, 2028 yılında ise dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin bir yandan kendi enerji kaynaklarını aramayı sürdürdüğünü, diğer yandan enerji arz güvenliğini güçlendirmek için farklı kaynaklardan yararlandığını ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörü için tarih verdi

Bakan Bayraktar, Rusya ile yürütülen nükleer enerji işbirliği kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Dört reaktörün aynı anda inşa edildiği Akkuyu'nun dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, ilk reaktörde elektrik üretimine yaklaşıldığını söyledi.

Bayraktar, "Orada şimdi ilk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak." dedi.

Rus yetkililerle Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projelerini de görüştüklerini açıklayan Bayraktar, Türkiye'nin artan elektrik talebini karşılamak için nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin elektrik talebini artıran yeni etkenler

Bayraktar, Türkiye'de nüfus artışı, ekonomik büyüme ve şehirleşmenin elektrik tüketimini artırdığını belirtti.

Yapay zekâ uygulamaları, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve soğutma ihtiyacının da elektrik talebini yükselten unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne değinen Bayraktar, temiz enerji hedeflerinin önemine dikkat çekti.

ABD ile yapılan LNG anlaşmaları enerji arz güvenliğini destekliyor

Küresel enerji piyasalarında art arda yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Bayraktar, kaynak ve tedarikçi ülke çeşitlendirmesine yönelik politikaların sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji, nükleer enerji, yerli kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklarının tamamından yararlanmayı hedeflediğini ifade etti.

ABD ile yapılan uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına da değinen Bayraktar, boru hatlarında yaşanabilecek sorunlara karşı alternatif tedarik imkânlarının geliştirildiğini aktardı.

Türkiye'nin enerji altyapısının bölgesel arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istediklerini belirten Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye petrol boru hatlarının tam kapasiteyle çalışmasının hem üretici hem de tüketici ülkelere fayda sağlayacağını söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye 600 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz

Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz işbirliğinin 40. yılına ulaştığını hatırlatan Bayraktar, iki ülke arasındaki ilk anlaşmanın 14 Şubat 1986'da imzalandığını açıkladı.

Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'ye 600 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tedarik ettiğini belirten Bayraktar, Rusya'nın Türkiye için önemli bir petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri tedarikçisi olduğunu söyledi.

Rusya'yı güvenilir bir tedarikçi olarak nitelendiren Bayraktar, Gazprom ile yapılan görüşmelerde doğal gaz altyapısı ve bölgesel arz güvenliğine yönelik yeni işbirliği imkânlarının ele alındığını bildirdi.

Rusya-ABD dizel anlaşması Türkiye için neden önemli?

Bakan Bayraktar, Rusya ile ABD arasında dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşmanın Türkiye açısından da önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan önemli miktarda dizel tedarik ettiğine işaret eden Bayraktar, söz konusu alanda işbirliği imkânlarının açılmasının Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Enerji piyasalarında savaş ve kriz uyarısı

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Bayraktar, Rusya-Ukrayna çatışması, Orta Doğu'daki gelişmeler, ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılmaların enerji piyasalarını etkilediğini söyledi.

Suudi Arabistan'da katıldığı 25. Dünya Petrol Kongresi sırasında yaşanan saldırıların enerji güvenliğine ilişkin riskleri ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, saldırılar nedeniyle çok sayıda katılımcının kongreye gelemediğini aktardı.

Bayraktar, "Sadece enerji altyapısı hedef haline gelmedi, artık enerji toplantıları da konferansları da hedef haline geldi." ifadelerini kullandı.

Dünyada çatışmaların, şokların ve krizlerin birbirini takip ettiği bir döneme girildiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin bu risklere karşı uzun vadeli enerji politikalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bayraktar, Rusya ile Ukrayna arasındaki ve İran ile ABD arasındaki çatışmaların sona ermesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.