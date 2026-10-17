2026 KPSS Ortaöğretim yarın mı, ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav tarihi...

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ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleşecek. 2 yılda bir düzenlenen sınavın tarihi ve saati çok önemli… Adaylar bir aksilik yaşamamak adına "2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.