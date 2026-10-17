2026 KPSS Ortaöğretim yarın mı, ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınav tarihi...
Hafta sonları çok önemli sınavlar gerçekleşiyor. Yakın zamanda da yüz binlerin katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleşecek. Oturumu kaçırmak istemeyenler "2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman" diye soruyor.
ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleşecek. 2 yılda bir düzenlenen sınavın tarihi ve saati çok önemli… Adaylar bir aksilik yaşamamak adına "2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.