Bakan Kacır 369 milyar liralık yatırımı duyurdu

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’daki bir otelde düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zirvede yaptığı konuşmada, küresel ölçekte güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçten geçildiğini belirterek, savunmaya ayrılan yüksek bütçelerin tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kacır, bu kaynakların doğru stratejiyle ve yerli-milli yetkinliklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kriz anlarında “kaynak koduna” erişimi olmayan sistemlerin, yazılımı geliştirenlerin iradesine bağlı hareket ettiğini ifade eden Kacır, "Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değildir. AR-GE'siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayisi kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının takvimine, lisansına, onayına ve siyasi şartlarına mahkum olur" dedi.

"369 milyar liralık yatırımın önü açıldı"

Bakanlık olarak kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin savunma sanayisine yönelik yatırım ve AR-GE çalışmalarını güçlü biçimde desteklediklerini aktaran Kacır, son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımının teşvik edildiğini, 369 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını kaydetti.

Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 2 bin 142 savunma sanayisi projesine, 4 bin 300 bilim insanı ve gence toplam 64 milyar lira kaynak sağlandığını belirterek, milli füze projeleri GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN ve SOM-J, KUZGUN mühimmat ailesi ile KAAN’ın ana yönetim bilgisayarları ve gerçek zamanlı işletim sistemi gibi kritik kazanımların bu çalışmalarla hayata geçirildiğini ifade etti.

Ramjet motorlu uzun menzilli GÖKHAN füzesinin de hava hakimiyetini güçlendireceğini dile getiren Kacır, havacılık platformları ve füze sistemlerinin testleri için yüksek hızlı rüzgar tünelinin TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde inşa edildiğini sözlerine ekledi.