Bakan Kurum açıkladı: DOA Sistemi ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlayacak

Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu.

Kurum, COP31 yolunda iklim diplomasisinin yeni neslini bir araya getiren COP30.5 buluşmasında gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurum, yeni yapılarda enerji tüketimini yaklaşık yüzde 39 azaltan, sıfır atık uyumlu ve enerji verimliliğini gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek "COP31 eylem gündeminde de ölçülebilir hedefler ortaya koyuyoruz. 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını. Bu çok önemli, hemen hemen bütün sektörleri ilgilendiren bir konu. Yine binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılmasını, döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesini hedefleyen bir uygulama çerçevesi teklif ediyoruz." diye konuştu.

Sıfır Atık Hareketine dikkati çeken Kurum, "2017'de başladık ve o zaman geri kazanım oranımız yüzde 13'tü. 2025 yılı itibarıyla 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı ekonomiye kazandırdık. Yüzde 37 oranlarındayız. Yani 13'ten 37'ye geldik. 2035'te hedefimiz yüzde 60'a gelmek. Yani kullandığımız her materyalin yüzde 60'ını dönüştürmek istiyoruz. Şimdi bu dönüşümü Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemimizle (DOA) günlük hayatın içinde, hepimizin de sevdiği, kabullendiği bir projeyle daha da büyütüyoruz. 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon dönemini başlattığımız DOA uygulamasıyla ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdık. Ülke genelinde en az 50 bin iade noktasına ve yaklaşık 150 sayma-doğrulama merkezine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu yapacağız ne olacak? Sistemin ekonomimize yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.