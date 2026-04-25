Bakan Uraloğlu açıkladı: Havacılıkta kapasite 397,4 milyona ulaştı

Türkiye’nin havacılıkta önemli bir kapasite artışı yakaladığını vurgulayan Uraloğlu, mevcut yıllık yolcu kapasitesinin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Uraloğlu, Türk sivil havacılığının erişim ağının da genişlediğine dikkati çekerek, bugün uçakların dünya genelinde 80 bin kilometreyi bulan geniş bir hava koridorunda uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamasında, havacılık alanındaki büyümenin süreceğine işaret eden Uraloğlu, Türkiye’nin gökyüzündeki etkinliğini artırmaya devam ettiğini ve her yeni uçuşla menzilini daha da genişlettiğini kaydetti.