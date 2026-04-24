Spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında tahliye kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu bulunan spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında tahliye kararı verildi.
"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cebeci’nin durumu, yargılandığı mahkemece yeniden değerlendirildi.
Dosyadaki mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Cebeci'nin tahliyesine hükmetti. Mahkeme, tahliye kararıyla birlikte sanık hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.