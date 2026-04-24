Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 yeniden İstanbul'a dönüyor. Türkiye Grand Prix’si, 2027 yılından itibaren en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak.

Formula 1 Türkiye Grand Prix, İstanbul’daki İstanbul Park pistinde ilk kez 2005 yılında düzenlendi ve kısa sürede Formula 1 takviminin en sevilen yarışlarından biri haline geldi. İlk yarışı Kimi Räikkönen, o dönemki takımı McLaren ile kazandı. Bu yarış, Türkiye’nin Formula 1 dünyasına güçlü bir giriş yapmasını sağladı.

İşletme hakkı TOSFED'de

Türkiye, 2005-2011 döneminde tam 7 yıl üst üste Formula 1 takviminde yer alırken İstanbul Park'ın teknik yapısı, meşhur eğimi ve 8'inci virajı ile pilotların beğenisini kazandı.

2011'de Türkiye Formula 1 yarış takviminin dışında kalınca İstanbul Park’ı işletme hakkı 10 yıl süreyle Intercity'e kiralamanmıştı. Haziran 2025'te ise pistin işletmesi 10 yıl süreyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) geçti.

İlk yarış 110 bini aşkın seyirciyle rekor kırmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin 2005-2011 arasında 7, pandemi döneminde ise 2020 ve 2021’de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez F1’e ev sahipliği yaptığını hatırlatarak ilk yarışın 110 bini aşkın seyirciyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti.

Erdoğan, İstanbul Park pistinin efsane yarışlara sahne olduğunu ifade ederken, 2020 yarışında Lewis Hamilton’ın Michael Schumacher’in 7 şampiyonluk rekorunu egale etmesinin de yarışlara ayrı bir anlam kattığını belirtti.

"Kusursuz bir organizasyonla ev sahipliği yapacağız"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye’nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1’e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa 8. virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız. Formula 1’in ülkemize ve İstanbul’umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın start düğmesine basmasıyla Formula 1 aracı İstanbul turuna başladı.