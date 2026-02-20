Bakan yardımcıları, vali ve kaymakam atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Resmi Gazete’deki atama kararlarıyla kamu yönetiminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcılıklarına yeni isimler getirilirken, aynı karar kapsamında 5 ilin valisi ve 22 ilçenin kaymakamı da yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Vali atamaları

Afyonkarahisar Valiliğine: Naci Aktaş

Hakkari Valiliğine: İbrahim Taşyapan

Uşak Valiliğine: Serdar Kartal

Erzurum Valiliğine: Aydın Baruş

Gümüşhane Valiliğine: Cevdet Atay

Kaymakam atamaları

Ankara Çankaya Kaymakamı: Avni Oral.

Samsun - Terme Kaymakamı: Metin Maytalman.

Aydın - Didim Kaymakamı: Mesut Çoban.

Aydın - Didim Kaymakamı: Can Kazım Kuruca.

Sakarya - Kocaali Kaymakamı: Haluk Koç.

Antalya - Gazipaşa Kaymakamı: Hasan Uğuz.

Antalya - Gazipaşa Kaymakamı: Selami Korkutata.

Ağrı Hamur Kaymakamı: Erkan Minuz.

Şanlıurfa - Halfeti Kaymakamı: Hakan Başoğlu.

Antalya - Gündoğmuş Kaymakamı: Mehmet Çağatay Çakal.

Erzurum - Tortum Kaymakamı: Yusuf Melikşah Aydın.

Balıkesir - Gömeç Kaymakamı: Mehmet Nesip Mahir.

Bayburt - Aydıntepe Kaymakamı: Ertuğrul Bayram.

Bayburt - Aydıntepe Kaymakamı: Abdulkadir Nar.

Afyonkarahisar - Dazkırı Kaymakamı: Gizem Bayguş.

Eskişehir - Beylikova Kaymakamı: İsmail Şanal.

Antalya - İbradı Kaymakamı: İbrahim Cem Deveci.

Trabzon - Vakfıkebir Kaymakamı: Hacı Arslan Uzan.

Burdur - Bucak Kaymakamı: Bayram Gale.

Van - Saray Kaymakamı: Ökkeş Safa Türkoğlu.

Şanlıurfa - Bozova Kaymakamı: Halil İbrahim Yeşilyurt.

Kayseri Yahyalı Kaymakamı: Hamza Selçuk.

Vali yardımcısı atamaları

Osmaniye Vali Yardımcısı: Deniz Pişkin ve Haluk Çakmak.

Bolu Vali Yardımcısı: Turgay Gülenç ve Burak Bozkurt Gürses.

Sakarya Vali Yardımcısı: Eyüp Kaykaç ve Mustafa Özkaynak.

Gaziantep Vali Yardımcısı: Hüseyin Kaptan ve Sinan Korkmaz.

Adıyaman Vali Yardımcısı: Şükrü Alperen Göktaş.

Kırşehir Vali Yardımcısı: Remzi Oğuz Yılmaz.

Kayseri Vali Yardımcısı: Şevket Atlı.

Karaman Vali Yardımcısı: Esengül Korkmaz Çiçekli.

Niğde Vali Yardımcısı: Resul Özdemir.

Sivas Vali Yardımcısı: Samet Öztürk.

Kars Vali Yardımcısı: Ahmet Gökcecik.

Kırıkkale Vali Yardımcısı: Mustafa Yiğit.

Aksaray Vali Yardımcısı: Hakan Kılınçkaya.

Rize Vali Yardımcısı: Murat Öztürk.

Van Vali Yardımcısı: İbrahim Gültekin.

Iğdır Vali Yardımcısı: Reşit Özer Özdemir.

Bartın Vali Yardımcısı: Hasan Ali Kurt.

Valiliklere kaymakam adayı olarak atananlar

Mardin: Tolga Turan, Ozan Bozçalı.

Kırklareli: Ali Emre Deniz.

Karaman: Erdal Bilgiç, Muhammet Mustafa Kara.

Bolu: Osman Sarı, Zeliha Uz.

Sinop: Burak Yaylacı, Ahmet Açıkgöz, Serkan Tokur.

Ağrı: Murat Yeşilyurt.

Adıyaman: Selim Eser, Bahri Gökalp.

Malatya: Süleyman Arat, Emrullah Doğru.

Sivas: Adem Taşpınar.

Kars: Can Kurt.

Kahramanmaraş: Durdu Yavuz Öğüt, Koray Yanıktepe.

Yalova: Mehmet Şirin Altay, Erkan Atam.

Balıkesir: Adem Can Okur.

Gaziantep: Hüseyin Bozoğlan, Zübeyir Yıldırım.

Konya: Merve Ayık, Muhammed Taha Büyükserin.

Edirne: Fatih Adıgüzel.

Şırnak: Mehmet Çelik.

Denizli: Ali Kantilav, Ali Can Uludağ.

Manisa: Mustafa Düzgün, Hasan Çakır.

Gümüşhane: Ramazan Çelebi, Enis Akdağoğlu.

Çankırı: Mustafa Salih Bayram, Yeşim Altın.

Sakarya: Davut Boztaş, Esma Atasever Sağıroğlugil.

Uşak: Turgay Tarık, Ramazan Kıyak.

Bilecik: Öznur Güler Kıyak, Gizem Tokur.

Erzurum: Mehmet Miraç Demir, Mücahit Enes Yıldız.

Kilis: Ümit Gürsançtı.

Diyarbakır: Ali Tuğrul Yıldız, Can Alperen Taşavlı.

Artvin: Hakan Kara, Ertuğrul Arslan.

Giresun: Mustafa Bayram, Tolga Ustaoğlu.

Van: İlyas Kılıç.

Antalya: Mert Can Çanga, Mücahit Zıvlak.

Eskişehir: Kübra Ustaoğlu, Mustafa Talha Aydın.

Tokat: Abdurrahim Tomakin, Mustafa Gövercin.

Samsun: Görkem Nalçacı.

Bayburt: Muhammed Furkan Okumuş, Ramazan Aykut Saka.

Adana: Selami Alper Özkan, Muhammed Cezmi Kandemir.

Kırşehir: Sercan Yıldız, İsmail Koçdoğan.

Tekirdağ: Muhammed Safa Kömürcü.

Amasya: Halil İbrahim Okumuş, Oğuzhan Altunay.

Yozgat: Murathan Cebeci.

Muğla: Uğur Savaş, Mustafa Çelik.

Ordu: Şule Demirtaş.

Kütahya: Yusuf Ilıca, Muhammed Raşit Aktay.

Iğdır: Serkan Ala.

Hatay: Şeyma Şendur.

Nevşehir: Naim Akar, Bilal Doğan.

Mersin: Mehmet Zortul, Mustafa Aksoy.

Kocaeli: Makbule Adacı, Mustafa Mücahit Ayan.

Kırıkkale: Muhammet Cengiz.

Çanakkale: Berk Acar, Fatih Karamahmut.

Kastamonu: Ahmet Akdağ.

Afyonkarahisar: Ahmet Berkay Deniz, Kezban Yerlikaya Akpınar.

Bartın: Yasin Mert.

Aydın: Yunus Tekçe.

Trabzon: Funda Hamza Çaldağı.

Niğde: Muhammet Furkan Bektaş.

Osmaniye: Uğur Muzaffer Çam, Ökkeş Yusuf İnce.

Erzincan: Ayşegül Yıldırım.

Kayseri: Tolga Değirmenci, Muhammed Sadi Taşyapan.

Burdur: Talha Atılay Teymur.

Karabük: Eda Nur Yurt, Özlem Doğan.

Rize: Doğan Can Kandemir.

Isparta: Özgü Özen, Ali Emre Tekin.

Zonguldak: Fatih Güner.

Bursa: Taha Soydaş.

Düzce: İsmail Hakkı Batı.

Çorum: Mehmet Burak Eski.

Elazığ: Tuğçe Orhan.

Aksaray: Emin Cevat Tutar, İsmail Tosun.

Diğer atamalar

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri: Mustafa Yılmaz.

Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı: Abdurrahman Çelebi, Ertuğrul Aslan, Uğur Ünsal ve Soner Divli.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü: Abdulhamit Mutlu.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi: Kadir Ulusoy.