HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Fatih Dönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fatih Dönmez, Türk yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuş bir hukukçudur. Meslek hayatı boyunca savcılık ve başsavcı vekilliği görevleri üstlenen Dönmez, özellikle İstanbul’daki başsavcı vekilliği döneminde yürüttüğü çalışmalarla tanınmıştır.

Görev yaptığı süreçte; uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele bürolarından sorumlu olan Dönmez, sahadaki etkin koordinasyonu ve operasyonel tecrübesiyle yargı bürokrasisinde deneyimli bir isim olarak değerlendirilmektedir.

Hukuk eğitiminin ardından Anadolu’nun farklı noktalarında tecrübe kazanan Dönmez’in kronolojik kariyer haritası şu şekildedir:

2010 - 2015 (Anadolu Dönemi): Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

2016 (İstanbul'a Giriş): İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanarak metropol adliyelerindeki kariyerine başladı.

2021 - 2024 (Vekillik Dönemi): İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın ardından, Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.

2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürdü.