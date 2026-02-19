BİLSEM SONUÇ TARİHİ: 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuç tarihi araması yoğunlaşmış durumda... Öğrencilerin büyük bölümü değerlendirme sürecini tamamladı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunda... Bugünle birlikte "2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu daha artmış durumda...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.

Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.