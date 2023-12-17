Bakan Yerlikaya: 238 bin 55 Suriyeli vatandaşlık aldı

Bakan Yerlikaya, Meclis’te hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyelilerin sayısına ilişkin şunları söyledi: “2023 Aralık ayı itibariyle 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422’si reşit 100 bin 633’ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987’dir."

Yerlikaya ülkede 4 milyon 613 bin 984 ‘düzenli göçmenin’ bulunduğunu kaydetti.