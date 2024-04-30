Bakan Yerlikaya duyurdu… Mahzen-35 operasyonu: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-35" operasyonlarında; altı ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.
"Mahzen-35" operasyonlarında; Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.
6️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2024
❗️Antalya’da Engin Tatar,
❗️Balıkesir’de Mehmet Canbaz,
❗️Gaziantep’te Eyyüp Doğruer,
❗️Konya’da Recep Örnek,
❗️Mersin’de Okday Gün ve
❗️Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı
6️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️… pic.twitter.com/wVTJ9qgaOq