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Bakan Yerlikaya duyurdu… Mahzen-35 operasyonu: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-35" operasyonlarında; altı ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

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"Mahzen-35" operasyonlarında; Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.