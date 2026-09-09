Batum'dan havalanan uçak, Rize açıklarında acil iniş yaptı
Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik hafif spor uçak, Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uçağa ulaşılması için bölgede çalışma başlatıldı.
Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif spor uçak, öğle saatlerinde Pazar ilçesinin Melyat mevkisi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize indi.
Uçakta bulunan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denize iniş yapan uçağa ulaşılması için bölgede ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Olayın nedeni ve uçağın durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.