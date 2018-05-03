Baykal milletvekilliği için adaylık başvurusu yaptı
CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da hastanede kalan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal bu sürecin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti.
Burada 75 gün tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı'nın sağlığı gün geçtikçe düzelirken Baykal'ın 24 Haziran'daki erken seçimlerde milletvekiliadaylı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
Geçtiğimiz hafta içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.