Benzin zammı yolda! Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? Benzine ne kadar zam gelecek? (2 Nisan 2025)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 2 Nisan 2025 Çarşamba gününde güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden vatandaşlar internette "Benzin kaç TL", "Motorinin litre fiyatı ne kadar?", "LPG kaç TL oldu?" gibi soruları aratırken bugün için zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Ancak edinilen bilgiye göre yarın benzine zam gelecek. Peki 2 Nisan 2025 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? Benzine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...
Yarın benzine zam geliyor! (Benzine ne kadar zam gelecek?)
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,25 TL zam bekleniyor.
2 Nisan 2025 güncel akaryakıt (Benzin, motorin, LPG) fiyatları
2 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken, güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.29 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.65 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL