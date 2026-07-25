Bölgesel asgari ücret nedir? Bölgesel asgari ücret gelecek mi?

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Bölgesel asgari ücret şu sıralar gündemi meşgul ediyor. Uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak edilirken vatandaşlar aramalarını bir hayli sıklaştırdı. Son günlerin sıkça yöneltilen sorusu "Bölgesel asgari ücret nedir" oluyor.

Bölgesel asgari ücret nedir?

Bölgesel asgari ücret, asgari ücretin bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar esas alınarak belirlendiği bir uygulama yöntemidir.

Bu sistemde, ulusal düzeyde tek bir asgari ücret yerine, her bölgenin kendi ekonomik koşullarına, yaşam maliyetine ve kalkınma düzeyine göre farklı ücret belirlenmektedir.

Temel amaç, çalışanın emeğini korurken aynı zamanda bölgeler arası yaşam maliyeti farklarını gözetmektir. Örneğin, yaşamın daha pahalı olduğu bölgelerde (satınalma gücü paritesi yüksek) asgari ücretin daha yüksek; yaşamın daha ucuz olduğu bölgelerde ise daha düşük belirlenmesi önerilmektedir.

Türkiye'de 1967-1974 yılları arasında uygulanmıştır. 969 yılında Türkiye 6 bölgeye ayrılarak farklı ücretler belirlenmiş, ancak 30 Haziran 1974 tarihinden itibaren ulusal düzeyde tek bir asgari ücret sistemine geçilmiştir.