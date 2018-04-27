Bozdağ: CHP, muhafazakar birini kurtuluş olarak görüyor

27 Nisan 2018

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 24 Haziran'daki erken seçimle alakalı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında CHP'yi hedef alan Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün cumhurbaşlanlığına aday olacağı iddialarıyla ilgili yorumda bulunan Bozdağ, "Belli ki CHP kadrolarının içinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ayarında bir isim yok. Kılıçdaroğlu 'Ben çıkarsam halk Tayyip Bey ile beni mukayese ettiğinde bizim çapımıza bakıp hayır diyecek' diye çekiniyor. Çekinmiyorsa çıkıp 'Ben adayım' demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Sandıkta boy ölçüşülür" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kafasında birkaç isim olduğunu savunan Bozdağ, "Ama geldiğimiz noktada CHP'nin adayı kim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki bir kurye bekliyor. O kuryenin içinde bir aday ismi varsa bakıp karar verecektir. AK Parti'nin lideri, Türkiye'nin cumhurbaşkanının siyasette değiştirici ve dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de değiştirdi, dönüştürdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde CHP de en büyük değişimi, dönüşümü yaşadı. Bir dönem CHP 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız imzayı atarken boncuk boncuk terlerken onu zorlayanlarla beraberdi. Erbakan Hocamızın sahip olduğu değerlere harp açmışlardı. Bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum Erbakan Hocamız ve ekibine dua eder hale gelmişlerdir. Onlarla ortak hareket eder noktaya gelmişlerdir. Bu bizim siyasetimizin büyük başarısıdır. Eşi başörtülü birici cumhurbaşkanı olmasın diye yeri göğü inleten CHP, Meclisi cumhurbaşkanı seçiminde kilitleyen, kararı AYM'ye taşıyan 367 utanç kararını çıkarmasına vesile olan, 27 Nisan bildirisinin yayımlanmasına vesile olan CHP şimdi muhafazakar birini kendileri için kurtuluş görür hale gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"AK Parti CHP'yi daha da dönüştürecek"

CHP'nin Erdoğan düşmanlığı yaptığını belirten Bozdağ, "CHP değişime devam edecektir. Ama CHP'yi kuranlar CHP'nin bu hale düştüğünü görseydi bir çift sözü olurdu. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız CHP'yi daha da dönüştürecektir. CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda. Türkyie ve dünya gerçeklerini gözleriyle göremiyorlar" şeklinde konuştu.