Bozdağ: Kurmaya çalıştıkları çatı başlarına yıkıldı

29 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar." diye konuştu.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalması diye."

Kaynak: AA