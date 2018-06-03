Bozdağ'dan 'apolet' yanıtı

03 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliğini ziyareti esnasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söylediğini hatırlatması üzerine Bozdağ, İnce'nin kendini kaybetmiş durumda olduğunu söyledi.

İnce'nin, freni patlamış araç gibi nereye toslayacağını bilmediğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Sayın Paşamıza tosladı. İsmail Metin Temel Paşa, Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli komutanlardan biridir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün infaz etmek istediği birisiydi. Aynı şekilde PKK terör örgütünün de hedefinde olan birisi. Hem bölgede yaptığı görevde hem Zeytindalı Harekatı'nda PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'lılara bölgeyi dar etmişti ve 5 bine yakın PKK, PYD, YPG'li teröristin terör formalarıyla beraber toprağa gitmesine neden olmuştur. İsmail Temel Paşa'yı hem PKK'lılar hem FETÖ'cüler hem de onlara destek veren güçler yok etmek istediler. Ellerinden gelse infaz edeceklerdi, beceremediler. Ama şimdi öyle gözüküyor ki PKK, FETÖ sanki bu işi Muharrem İnce'ye ihale etmişler gibi. Ben buradan soruyorum, İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi, PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi? İsmail Temel Paşa, bu ordunu şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin, milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir."

"Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir"

Bozdağ, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başkomutanı olan birisini alkışlaması kadar doğal ne olabilir?" sorusunu yönelterek, şunları kaydetti:

"Bir komutanın Başkomutanı'nı, Cumhurbaşkanı'nı alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye, Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir. Kahramanlarımıza, Mehmetçiklerimize, teröristlere, FETÖ'cülere, PKK'lılara dünyayı dar eden yiğitlerimize saldırmak, sevindirse sevinirse demin de söyledim PKK'yı, PKK'lılara, FETÖ'yü, FETÖ'cüleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindirir. Öyle anlaşılıyor ki Sayın İnce FETÖ'ye de PKK'ya da onlara destek veren, onları himaye eden güçlere de Sayın İsmail Metin Temel Paşam üzerinden bir mesaj vermiştir. Bu mesajı onlar almıştır ama bu mesajı Türk milleti de gördü, bu mesajın gereğini inşallah sandıkta Türk milleti ona gereken dersi vermek suretiyle verecektir. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yoktur.

Türk ordusu, bütün teröristeler ve terör örgütlerine karşı, onları destekleyenler kim olursa olsun, onlara karşı da mücadelenin en büyüğünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben buradan İsmail Metin Temel Paşama da selam gönderiyorum. Siz, İnce'nin bu saygısızlığından, bu had bilmezliğinden sakın üzülmeyin, endişe etmeyin. Bu millet sizin yanınızdadır, duasıyla desteğiyle. Sizin kahramanlıklarınızı herkes biliyor. Bu millet kahramanlarını, onlara düşman olanlara hiçbir zaman yedirmedi, bundan sonra da yedirmeyecektir."

Bozdağ, "Cumhurbaşkanını, şahsımı, diğer arkadaşlarımızı ölümle tehdit ediyorlar. FETÖ'nün ölümle tehdit ettiklerini FETÖ'cü ilan ediyorlar, FETÖ'ye her türlü desteği vereni FETÖ'nün karşıtı ilan ediyorlar. Biz samimiyiz, mücadelede kararlıyız, ne derlerse desinler bizi bu mücadeleden asla geri döndüremeyeceklerdir. Milletle beraber bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA