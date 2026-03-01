Bugün ne sınavı var? Pazar günü hangi sınav var?

Yüz binlerce genç sabahın ilk ışıklarından bu yana katılacakları sınav için telaş içerisinde... Kimileri sınav binasına yetişmeye çalışırken kimileri de okul önlerinde çoktan beklemeye başladı bile... Bu kalabalığı görenler ise "Bugün ne sınavı var" sorusuna cevap arıyor.

Pazar günü hangi sınav var?

Bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavı var. Sınav saat 10.15'te başlıyor.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına giriş yapamayacak.