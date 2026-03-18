Bugün tatil mi? 19 Mart Perşembe arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
20 Mart Ramazan Bayramı'nın ilk günü... 19 Mart ise arafe günü... Vatandaşların kafalarında soru işaretleri var ve arafe gününün tam mı yoksa yarım gün mü tatil olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Müslümanlar bugün son oruçlarını tutacaklar. Arefe gününün tatil olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Bu konuda detaylara ulaşmak isteyenler "Bugün tatil mi" sorusunu hızlandırmış durumda...
Arife günü tatil mi?
Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken tam gül değil, yarım gün resmi tatildir.
Ramazan Bayramı tatili 3 buçuk gün tatil oluyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ